Nos pênaltis, Vila Nova é eliminado da Copinha

O Vila Nova está fora da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time foi eliminado nos pênaltis pelo Primavera, na 2ª fase da competição, na tarde desta quinta-feira, em duelo realizado no Estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba (SP). Após o empate sem gols no tempo normal, a definição da vaga para a 3ª fase ocorreu por meio das cobranças da marca penal, e o Tigrinho acabou perdendo por 5 a 4.

Após uma fase de classificação com 100% de aproveitamento - o Vila bateu XV de Piracicaba (2 a 0), Santa Cruz-AL (2 a 0) e Ituano (3 a 0) -, o clube goiano até criou boas oportunidades, mas não conseguiu abrir o placar e sofreu em alguns momentos com os contragolpes do Primavera, mas o placar não foi alterado.

Nos pênaltis, João Lucas e Wendell despediçaram para o Tigrinho, enquanto os paulistas viram Cleisson e Wendell não converterem suas cobranças na primeira série. Porém, nas alternadas, Eder mandou na trave a esperança do colorado avançar.

Na próxima fase o Primavera enfrenta o vencedor do duelo entre Vitória (BA) e Ituano, que está previsto para às 21 horas, em Itu