Esporte Nos dois últimos jogos, Goiás quer evitar a corda bamba Na rodada, clube pode conquistar acesso ou perder condição de depender só de si mesmo para subir

O Goiás pode ir do céu ao inferno nesta penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time esmeraldino tem chances de garantir o acesso à Série A com uma rodada de antecedência, mas pode terminar a rodada perdendo sua principal vantagem em relação aos outros concorrentes: não depender de outros resultados. Essa corda bamba vivida pela equipe nesta reta fina...