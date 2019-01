Esporte Nos acréscimos, Goiás bate o Grêmio Anápolis e segue com 100% de aproveitamento Michael sofreu pênalti aos 46 minutos da etapa final, Renatinho cobrou e garantiu a vitória esmeraldina em Anápolis

O Goiás venceu o Grêmio Anápolis na noite desta quarta-feira (30), no Estádio Jonas Duarte, pelo placar de 1 a 0. O alviverde sofreu, mas conseguiu marcar o único gol da partida nos acréscimos da etapa final com Renatinho, de pênalti. Com o resultado, o alviverde segue na liderança do Estadual com 12 pontos, já o time de Sílvio Criciúma se manteve na 4ª colocação com 6...