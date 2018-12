Esporte Norueguesa supera Marta e conquista primeira Bola de Ouro do futebol feminino A brasileira, que havia vencido o prêmio da Fifa, ficou na 4ª colocação

A revista France Football entregou nesta segunda-feira (3) a primeira edição do prêmio Bola de Ouro para o futebol feminino. A brasileira Marta era uma das candidatas a ficar com o troféu, mas foi superada pela norueguesa Ada Hegerberg, do Lyon, eleita a melhor do mundo em 2018 pela publicação. Hegerberg tem 23 anos e viveu uma ótima temporada com a camisa do Lyon. El...