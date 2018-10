Esporte Nonato perdeu pênalti? Calma! É outro. Atacante perde cobrança pelo Inhumas Um dos jogos do Grupo A, entre Mineiros x Rioverdense, foi remarcado para a próxima quarta-feira, dia 17

No futebol goiano, o atacante Nonato dispensa apresentações. Só que a simples menção ao seu nome pode acabar confundindo muita gente. No jogo entre Monte Cristo e Inhumas, na abertura da 3ª Divisão do Campeonato Goiano, Nonato errou um pênalti na partida que terminou empatada por 1 a 1. Quem perdeu a penalidade não foi o mesmo Nonato que fez história no futebol goiano, m...