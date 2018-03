O atacante Nonato abriu o caminho para vitória da Aparecidense ao anotar seu gol em cobrança de pênalti. Foi o sexto do veterano jogador, que divide a artilharia da competição com o meia Elias, do Iporá.

Nonato deu um susto na torcida da Aparecidense ao sair de maca da partida. No entanto, o goleador não tem lesão. A saída precoce no jogo foi fruto de cãibras. “Deu uma cãibra forte, estava um calor danado e acabei me desgastando demais. Foi melhor sair”, explicou.