Nonato é apresentado na Aparecidense e se diz pronto para “novo desafio”

Artilheiro do futebol goiano em 2018 com 28 gols marcados por três equipes (Goianésia, Anapolina e Abecat), o atacante Nonato defenderá a Aparecidense no Goianão 2018. Segundo o camisa 9 do Camaleão, o elenco e calendário de competições do clube foram dois motivos de importância para o acerto.

“Estou muito feliz por ter recebido esse convite (da Aparecidense), o Cocá (diretor de futebol da Aparecidense) foi em todos os jogos da Abecat, acompanhou todos os jogos. Futebol é resultado e desempenho. Tive o desafio de disputar uma 3ª divisão pela primeira vez e aceitei. A vida é feita de desafios e, agora, encaro o desafio de vestir a camisa da Aparecidense”, salientou o jogador.

Nomes conhecidos do Camaleão, como Pedro Henrique (goleiro), Rafael Cruz (lateral-direito), Mirita (zagueiro), Washington (meia) e Aleilson (atacante) estarão ao lado de Nonato na Aparecidense. O paraense de 38 anos acredita que por manter a base dos últimos anos, o clube de Aparecida de Goiânia chegará forte em 2018.

“Tem que dar continuidade, a Aparecidense está chegando nas competições, como foi no Estadual (2017) e na Série D do Campeonato Brasileiro. A base é importante e chegando mais jogadores de qualidade, fortalece o elenco. Espero fazer meu nome aqui para conseguir nossos objetivos de 2018”, frisa Nonato, que se diz preparado para buscar seu espaço no Camaleão.