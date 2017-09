No Vila Nova, Wesley Matos é o paizão da Lara e do elenco

Dentro das quatro linhas, Wesley Matos não dá mole para nenhum rival. Com cara de mau e estilo xerifão, o defensor impõe respeito aos atacantes da Série B. Porém, fora de campo, o capitão do Vila Nova faz o estilo paizão, não só dentro do grupo colorado, pela experiência que tem na carreira, mas também na família, após o nascimento da filha Lara.

Há cinco meses, Wesley Matos realizou o sonho de ser pai, mas, até o nascimento da pequena, o capitão teve de vencer um problema para ter filhos. Segundo o jogador, é algo de família, já que seu pai e um de seus irmãos também tiveram.

“Meu pai já teve problemas para ter eu e meus irmãos. Foi por meio de injeção que minha mãe conseguiu engravidar. Sabendo da história, fui fazer os exames para ver se eu tinha a mesma dificuldade e o resultado deu que tinha menos de 4% de chance de engravidar a minha esposa. Foi um baque porque o nosso sonho era ter um filho. Mas, antes de eu procurar um urologista para um tratamento, Deus nós presenteou com essa gravidez”, disse o zagueiro.

O momento especial foi informado ao jogador com muita criatividade pela mulher dele, Mara. “A minha esposa usou a minha cachorra para me avisar. Quando chego em casa, que vem me ver primeiro é a cachorrinha. Ela colocou uma cartinha no pescoço dela e estava escrito: ‘Parabéns, dentro da barriga da mamãe batem dois amores por você’. Na hora, só conseguia chorar e não conseguia expressar o que estava sentindo”, disse o jogador, que estava incrédulo até ver o exame de Mara.

Wesley Matos cumpre o seu papel. Em casa, o defensor não “pipoca” na hora de trocar a fralda de Lara e, se precisar acordar no meio da noite para cuidar da pequena, também assume a responsabilidade.

Dentro do elenco colorado, Wesley Matos é o segundo jogador que mais atuou no ano. Esteve em 38 dos 43 jogos da equipe. O capitão também vem sendo decisivo não só na defesa, mas no campo ofensivo. Na temporada, já marcou cinco gols e dois foram na Série B. O desempenho o credencia a ser um dos principais nomes da campanha do Vila até o momento.

“Hoje, vivo o melhor momento da minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Se fico cansado do treino, renovo minhas forças quando chego em casa. Dentro de campo, nem precisa comentar por causa dos números que a equipe vem alcançando. Em casa, o sentimento e a cumplicidade com minha esposa e o carinho de toda a família não têm preço”, destacou.