No Vila Nova, manter a base passa por renovação de titulares

Ao longo de grande parte da Série B do Campeonato Brasileiro, o torcedor do Vila Nova sabia na ponta da língua o time titular que entraria em campo. Era a equipe ideal que deu certo por mais tempo: Luís Carlos; Maguinho, Wesley Matos, Alemão e Gastón; Geovane, PH, Alan Mineiro, Mateus Anderson e Alípio; Moisés. Desta base, seis jogadores ficam sem contrato no fim do ano e...