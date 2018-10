Esporte No Uruguai, Fluminense busca vitória sobre o Nacional para ir à semi da Sul-Americana

O Fluminense não terá vida fácil para ir às semifinais da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), a equipe encara o Nacional, do Uruguai, no estádio Parque Central, em Montevidéu, precisando reverter o tropeço no jogo de ida, terminado em 1 a 1, para avançar à próxima fase do torneio.No estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, o Fluminense sa...