Esporte No Uruguai, Cavani alerta para salto alto: 'Excesso de confiança é algo negativo' Os uruguaios estão no Grupo A, ao lado de Rússia, Arábia Saudita e Egito e são favoritos para avançar na primeira colocação

Com um dos elencos mais fortes das últimas décadas, a seleção do Uruguai vive a expectativa de fazer uma boa Copa do Mundo na Rússia. Mas o atacante Edinson Cavani, um dos líderes do grupo, alerta para o fato de que a convicção na performance não pode virar salto alto. "Futebol é futebol e tudo pode acontecer dentro de campo. O excesso de confiança é algo negati...