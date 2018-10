Esporte No Sul, Wagner Lopes se encontra com elenco e comanda primeiro treino no Atlético Treinador foi anunciado como substituto de Claudio Tencati no fim de semana

O técnico Wagner Lopes encontrou o elenco do Atlético e comandou o primeiro treino na manhã desta segunda-feira (15), um dia após ser anunciado pelo clube para substituir Claudio Tencati, demitido após a derrota de sexta-feira (13) para o Sampaio Corrêa. O novo treinador se apresentou ao rubro-negro em Porto Alegre e comandou a atividade no CT do Grêmio. O Dragão ...