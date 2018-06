Esporte No Sul, Vila Nova fecha giro vitorioso no G4

Após alguns dias de incertezas e uma dose de pressão, o Vila Nova está recuperado na Série B do Campeonato Brasileiro. O Tigre emplacou a segunda vitória consecutiva, fora de casa, e está de volta ao G4 da competição nacional. Ontem, na fria Caxias do Sul (RS), o time vilanovense bateu o Juventude, por 1 a 0, com gol anotado pelo meia-atacante Reis, ainda no primeiro tem...