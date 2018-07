Esporte No Serra Dourada, Vila Nova fica no empate com o Brasil de Pelotas Time colorado esbarra no goleiro Marcelo Pitol, ex-Vila Nova, que brilhou com pelo menos quatro defesas

O torcedor colorado já se acostumou a sair do Serra Dourada na bronca. Nesta terça-feira (17), mais uma vez, o Vila Nova não deu motivos para o vilanovense comemorar ao empatar, em 0 a 0, com o Brasil de Pelotas pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time colorado esbarrou no goleiro Marcelo Pitol, ex-Vila Nova, que brilhou com pelo menos quatro ...