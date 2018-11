Esporte No Serra Dourada, Goiás faz tributo à conquista do acesso Para comemorar acesso, Goiás terá casa cheia para jogo de despedida de 2018, contra o Brasil, de Pelotas

Livre da aflição de ir para a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro com futuro indefinido, o torcedor do Goiás esgotou todos os ingressos colocados à venda, pelo clube, para último jogo desta temporada. Neste sábado (24), às 17 horas, diante do Brasil, de Pelotas (RS), a promessa é de festa, animação e apoio, já que o time carimbou passaporte de retorno à...