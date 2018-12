Esporte No saldão de fim de ano, clubes goianos têm consumo equilibrado Entre jovens e jogadores consagrados, equipes mesclam contratações para 2019

Monopolizado pelas conquistas do Goiás nos últimos quatro anos - o alviverde foi tetracampeão de 2015 a 2018 -, o Estadual poderá viver nova realidade. Pelo menos fora de campo, algumas contratações superaram expectativas e geraram esperança de melhoria do nível técnico, de reaproximação do público aos jogos e de reaquecimento da rivalidade entre times. Espera-se que e...