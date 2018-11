Esporte No São Paulo, André Jardine estreia com empate com o Grêmio

O São Paulo queria usar o fator casa para retomar sua vaga no G4 do Campeonato Brasileiro, diante do Grêmio, mas, em mais uma noite de exibição sem brilho, o time ficou no empate por 1 a 1, ontem, e se manteve na 5ª posição do torneio, justamente atrás do rival gaúcho. As duas equipes estão com 59 pontos, mas o Grêmio leva vantagem por ter uma vitória a mais.A form...