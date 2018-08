Esporte No Rio, Vasco deixa escapar vitória diante do Ceará

O Vasco ficou no empate por 1 a 1 com o Ceará nesta segunda-feira, em São Januário, no encerramento da última rodada do 1º turno do Campeonato Brasileiro. O resultado irritou os torcedores do time carioca, que vaiaram a equipe após o apito final e cantaram “time sem vergonha”. Além do fraco futebol apresentado, a irritação da arquibancada vem pela posição da equipe na tabe...