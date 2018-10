Esporte No Rio, Flamengo recebe Palmeiras em ‘jogo do ano’ Quando a bola rolar às 19 horas, pela 31ª rodada, o time carioca estará jogando sua chance de seguir sonhando com o título da competição

O Flamengo recebe o Palmeiras neste sábado, no Maracanã, em duelo decisivo para suas pretensões neste Campeonato Brasileiro. Quando a bola rolar às 19 horas, pela 31ª rodada, o time carioca estará jogando sua chance de seguir sonhando com o título da competição. Com 58 pontos, o Flamengo está 4 pontos atrás justamente do Palmeiras, líder da competição. Em caso de de...