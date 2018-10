Esporte No Rio, Botafogo perde para o Bahia por 1 a 0 e segue ameaçado pelo rebaixamento Time carioca sai de campo vaiado pela própria torcida e cai para a 13ª posição com 35 pontos na tabela

Mais uma vez o Botafogo se enroscou com o Bahia na temporada. No quarto confronto entre ambos, desta vez pelo returno do Campeonato Brasileiro, o time tricolor baiano levou a melhor vencendo por 1 a 0, neste sábado, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. Após a sua 30.ª partida, o clube carioca segue com 35 pontos, em 13.º lugar, e preocupado com a ameaça de rebaixamento, e...