Esporte No Rio, Atlético-MG perde pênalti e Fluminense volta a vencer no Brasileirão

O Fluminense voltou a vencer no Campeonato Brasileiro neste domingo. O time carioca derrotou o Atlético-MG por 1 a 0, em partida realizada no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 30.ª rodada. O clube mineiro ainda desperdiçou um pênalti cobrado pelo lateral-esquerdo Fábio Santos, na trave, antes de sofrer o gol. Com o resultado, o Fluminense se distanciou ...