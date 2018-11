Esporte No retorno a Cleveland, LeBron James marca 32 pontos em vitória do Lakers Revendo ex-time, camisa 23 dos Lakers vira destaque e ajuda time a vencer

Em clima de respeito e com direito a uma homenagem em vídeo antes da partida na Quicken Loans Arena, em Cleveland, o astro LeBron James voltou à casa do Cavaliers pela primeira vez desde que deixou o time do Ohio, em julho passado, e foi para o Los Angeles Lakers. Mas não teve pena da sua ex-equipe e, com 32 pontos, comandou a vitória da franquia da Califórnia por 109 a...