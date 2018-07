Esporte No reencontro com Scarpa, Fluminense vence Palmeiras no Maracanã

O Palmeiras deu mais uma demonstração, nesta quarta-feira, do quanto continua irregular na temporada. Dias depois de conseguir uma vitória sofrida sobre o Atlético-MG, com gol no último lance, a equipe teve uma atuação ruim e perdeu por 1 a 0 para o Fluminense, no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se o desempenho do Palmeiras deixou a desejar, ...