Esporte No profissional, destaques da base sonham em marcar seus nomes na história do clube Iago, Miguel Figueira, Flavinho e Vinícius subiram para o time profissional após eliminação do Goiás na Copinha e sonham em se tornar ídolos

Clube formador, o Goiás subiu para o time profissional quatro jogadores que geram grande expectativa. O zagueiro Iago, o volante Miguel Figueira, o meia Flavinho e o atacante Vinícius foram promovidos ao time principal após o alviverde ser eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Figueira e Iago já haviam treinado com o time profissional no início do ano pa...