Esporte No período da Copa, goianos sobem na Série B Clubes do Estado se destacam em números em recorte dos últimos cinco jogos da competição

O trio de Goiás se destacou nas últimas cinco rodadas da Série B. Atlético, Goiás e Vila Nova foram os que mais subiram na tabela, no embalo da Copa do Mundo. O Goiás subiu oito posições (era um dos últimos). Já o Dragão ganhou seis. O Tigre ganhou quatro e está na faixa dos quatro melhores (G4). O aproveitamento do trio, desde a 10ª rodada, faz com que a rivalidade f...