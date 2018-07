Esporte No país adversário, Goiás engrossa coro pelo Brasil Goianos que vivem na Bélgica terão torcida dividida nas quartas e veem de perto empolgação belga com a Copa

Próxima adversária do Brasil na Copa do Mundo, a Bélgica é mais do que uma rival para a seleção brasileira. O país europeu é conhecido por acolher milhares de brasileiros e se tornou a casa de muitas famílias goianas, que vão acompanhar o duelo entre Brasil e Bélgica com a torcida dividida.A capital Bruxelas se tornou o lar de diversas famílias consultadas pelo POPULAR....