Esporte No Olímpico, Goiânia vira sobre lanterna e se mantém no G4 Em confronto válido pela 8ª rodada, Galo bateu o América-GO com gols de Robert e Robson

O Goiânia sofreu um pouco mais do que esperado, mas venceu mais uma partida na Divisão de Acesso. De virada, o Galo bateu o América, por 2 a 1 e segue no grupo dos quatro primeiros (G4) que sobem para a elite do futebol goiano. Robert e Robson marcaram os gols do time alvinegro, após Elcarlos ter feito de pênalti para a equipe colorada. Com o resultado, o Goiânia seg...