Esporte No Olímpico, Goiás bate Atlético e consegue primeira vitória na Série B Alviverde vai aos 5 pontos e ainda não deixa o Z4 da Série B. Dragão segue em 9º lugar, com 11 pontos

Houve de tudo um pouco no clássico deste sábado (2), no Estádio Olímpico, entre Atlético e Goiás. Houve detenção de um torcedor, supostamente do Goiás, pelos policiais. Depois, com o jogo em andamento, o goleiro Marcelo Rangel, do Goiás, sentiu mal-estar, caiu no gramado e teve de ser substituído por Marcos, ex-goleiro do Atlético. No final do pri...