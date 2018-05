Esporte No Maracanã, Fluminense vence por 3 a 1 e quebra tabu contra a Chapecoense Em 10 jogos diante da Chape, essa foi a primeira vitória do Tricolor contra o time catarinense

O Fluminense conseguiu derrubar um dos principais tabus do Campeonato Brasileiro. Com dois gols de Pedro e um de Marcos Júnior, o time dirigido pelo técnico Abel Braga venceu por 3 a 1, neste sábado (26), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, a Chapecoense, adversário que nunca havia ganhado em toda a sua história. Até então eram nove jogos entre os dois clubes, c...