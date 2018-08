Esporte No Maracanã, Flamengo bate Vitória e encosta de novo no líder São Paulo O gol da partida foi marcado por Diego, mas o destaque foi o atacante Vitinho

O Flamengo fez um grande primeiro tempo e venceu o Vitória por 1 a 0 nesta quinta-feira, diante de 51 mil torcedores, no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado levou o time carioca aos 40 pontos, na terceira colocação, a apenas 2 de distância do líder São Paulo. O gol da partida foi marcado por Diego, mas o destaque foi o atacante Vitinho....