Esporte No interior, Jonas Duarte se adequa parcialmente

No interior, considerando os estádios com capacidade superior a 10 mil lugares, apenas o Jonas Duarte possui uma das medidas, que é monitoramento por câmeras. Segundo o Secretário de Esporte Karim Abrahão, a praça esportiva possui 16 câmeras. Em Itumbiara, no JK, o diretor de Esporte Lídio Mendes afirmou que a medida é importante, mas custo e prazo atrapalham.Único est...