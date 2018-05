Esporte No grupo do Brasil, Costa Rica divulga convocados para Copa do Mundo Equipe caribenha está definida para Copa do Mundo da Rússia

O técnico Oscar Ramírez anunciou a lista com os 23 convocados para representar a Costa Rica na Copa do Mundo da Rússia. O time centro-americano é adversário do Brasil no Grupo E. A partida será a segunda do Brasil no Mundial e está marcada para o dia 22 de junho (sexta-feira), às 9h (horário de Brasília), em São Petesburgo. A Costa Rica foi a sensação da Copa do Mun...