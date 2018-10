Esporte No GP do México, Hamilton tem nova chance de penta antecipado Hamilton pode ser campeão no México. Vettel precisa de sorte para evitar o penta

Lewis Hamilton está prestes a se tornar o mais novo pentacampeão da Fórmula 1. Somente outros dois pilotos alcançaram tal feito na história: o argentino Juan Manuel Fangio, dono de cinco troféus, e o alemão Michael Schumacher, com sete. O penta será sacramentado neste domingo (28), no GP do México, a partir das 16h10 (horário de Brasília), se o piloto da Mercedes che...