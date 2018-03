No Goianão, duelos no interior podem determinar primeiro time rebaixado à 2ª Divisão

Anápolis e Itumbiara chegam para o confronto deste domingo (11) com a corda no pescoço. As duas equipes aparecem nas últimas colocações do Grupo B com 7 pontos, cada. Mais do que vencer o adversário, um triunfo no Jonas Duarte (Anápolis) pode deixar a situação do vencedor mais tranquila na disputa contra o descenso à Divisão de Acesso.

Para o duelo, Anápolis e Itumbiara não terão desfalques. As equipes buscam reabilitação na competição. O Galo não vence desde a 7ª rodada. Já o Gigante, que celebrou 48 anos na última sexta-feira, perdeu os últimos três jogos no Goianão, o último triunfo ocorreu na 8ª rodada.

Por coincidência, Anápolis e Itumbiara venceram pela última vez o mesmo adversário: o Rio Verde, que pode ser rebaixado neste domingo caso o duelo no Jonas Duarte tenha um vencedor e o Verdão do Sudoeste perca seu jogo contra a Anapolina, que ocorre às 16 horas, no estádio Mozart Veloso do Carmo.

Para não ser rebaixado, o Rio Verde, que vem de um empate fora de casa contra o Iporá, e está com 6 pontos, precisa vencer. Por isso, deve manter a mesma base do último jogo. Apenas uma alteração deve ser feita: é o retorno de Dinei no lugar de Klayton Maranhão.

A Anapolina está na 2ª colocação do Grupo A, com 18 pontos, e quer o triunfo para se manter na briga por uma vaga na semifinal. A Rubra vem de empate com o Goiás e, na equipe, Vílson Tadei deve fazer apenas uma alteração. O meia Guilherme, que cumpriu suspensão na rodada anterior, volta ao time na vaga de Vitor Xavier.