Esporte No Goiás, Rafael Vaz busca salto na carreira Ex-Vila Nova, zagueiro de 30 anos espera dar volta por cima no futebol nacional após experiência no Chile

Após dar a volta por cima na carreira atuando no futebol chileno, o zagueiro Rafael Vaz, de 30 anos, desembarcou na Serrinha para recuperar o espaço perdido no futebol nacional. Apesar de ser sua primeira passagem pelo Goiás, esta é a segunda vez que o jogador atua no futebol goiano. Em 2012, com a camisa do Vila Nova, Rafael Vaz viu sua carreira dar um salto important...