Esporte No Goiás, o que Michael sonhou vai se tornando realidade Atacante, dono de uma multa de R$ 30 milhões, marca contra o Vila Nova e sonha com gols e título na Série A

Pode ser apenas o início do Campeonato Goiano, mas o torcedor já tem uma dúvida na cabeça: quem segura Michael? Neste domingo (27), diante do Vila Nova, mais uma vez o jogador foi responsável por fazer a festa esmeraldina no Estádio da Serrinha. Com personalidade e muita bola, Michael vem dando um aperitivo do que pode fazer no Campeonato Brasileiro. A vontade é jogar...