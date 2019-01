Esporte No Goiás, Léo Sena promete recuperação em 2019 Jogador do Goiás reconhece erros de 2018 e promete superá-los para voltar a atuar bem

Léo Sena projeta um 2019 diferente após reconhecer que problemas extracampo o afastaram do bom futebol em 2018. O jogador de 23 anos foi um dos destaques do Goiás na estreia do Goianão, na vitória sobre o Goiânia por 3 a 0, e sonha que esta temporada se torne aquela em que deixará de ser promessa para se tornar realidade no clube esmeraldino.“Fiquei devendo ano passado. Fiz muita coi...