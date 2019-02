Esporte No Flu, Ganso cutuca Sampaoli e diz não se arrepender de ter jogado na Europa Ganso assinou contrato de cinco anos e foi apresentado como uma estrela pelo presidente do clube

Paulo Henrique Ganso foi apresentado oficialmente nesta terça-feira no auditório do Maracanã, como novo reforço do Fluminense. O meia, de 29 anos, recebeu a camisa 10 das mãos do presidente Pedro Abad, pediu uma semana para entrar em forma e aproveitou para cutucar o atual técnico do Santos, Jorge Sampaoli, com quem trabalhou no Sevilla. "Tiveram algumas coisas que ...