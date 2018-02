No Ferreirão, Iporá e Aparecidense ficam apenas no empate

Jogando em Iporá, os dois melhores times do interior, até o começo da rodada, Iporá e Aparecidense, se enfrentaram no estádio Ferreirão, neste domingo (25). Porém, no final nenhum dos dois times conseguiu abrir vantagem sobre o outro e partida terminou empatada em 1 a 1. Elias marcou para os donos da casa e Alex Henrique descontou para o Camaleão.

Logo no começo do jogo, o Iporá mostrou a sua principal arma, a bola parada. Aos 5 minutos Danillo Ribeiro cobrou escanteio e o artilheiro do campeonato, Elias se adiantou a zaga e cabeceou para o fundo das redes, marcando o seu sexto gol no estadual. Atrás no placar, a Aparecidense partiu para cima e aos 41 minutos da primeira etapa conseguiu o empate com Alex Henrique.

A segunda etapa também foi de boas chances para os dois lados, porém os jogadores pararam em boas defesas, tanto de Cleriston, para o Iporá, quanto de Busatto, para a Aparecidense. No final, o jogo terminou empatado em 1 a 1.

Com o empate, o Iporá permanece na vice-liderança do Grupo A, agora com 15 pontos. Na próxima rodada, o Lobo Guará enfrenta a Anapolina, no estádio Jonas Duarte. A Aparecidense chega aos 16 pontos e continua na 2ª colocação do Grupo B. Na próxima rodada, o Camaleão irá enfrentar o Vila Nova, no estádio Serra Dourada.