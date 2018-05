Esporte No embalo, Dragão mira G4 pela 1ª vez Atlético recebe Oeste/SP e pode entrar na faixa de acesso com vitória e resultados combinados nesta sexta

Com autoridade e fora, o Atlético bateu a Ponte Preta sábado, em Bragança Paulista, por 3 a 1. Resultado importante. Além de obter primeira vitória como visitante, o Dragão se coloca em situação especial na Série B - poderá entrar, ela primeira vez, no grupo dos quatro melhores colocados (G4). O resultado positivo fez o Dragão subir, no elevador, quatro posições. ...