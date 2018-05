Esporte No DF, Aparecidense busca classificação antecipada Camaleão precisa derrotar o Ceilândia, neste sábado, no estádio Abadião

Após assumir a liderança do Grupo A11 da Série D do Campeonato Brasileiro, com 7 pontos, a Aparecidense quer se manter embalada na competição e já pode garantir sua vaga na próxima fase com uma rodada de antecedência. Para isso, basta o Camaleão derrotar o Ceilândia, neste sábado, no estádio Abadião, às 15h30. Em caso de empate, os goianos se garantem na próxima fase...