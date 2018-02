No clássico de Anápolis, Rubra aproveita as chances e vence o Galo pela segunda vez na temporada

Em Anápolis, a cidade parou para ver o clássico local entre a Anapolina e Anápolis, que se enfrentaram neste domingo (25), no estádio Jonas Duarte. Assim como no 1º turno, novamente a Rubra levou a melhor e venceu o jogo por 3 a 1. Jacó duas vezes e Dé marcaram para os colorados, Gleisson descontou para o Galo.

O duelo começou movimentado, com as duas equipes buscando o ataque, mas foi a Rubra que saiu na frente, com Jacó, aos 10 minutos. Os colorados tiveram a chance de ampliar com Esquerdinha, que perdeu um pênalti. Com mais iniciativa no jogo, o Anápolis empatou aos 18 minutos, com Gleisson, mas aos 33, novamente Jacó de cabeça deixou a Rubra na frente.

No segundo tempo, o Anápolis voltou melhor, tentando pressionar, mas parou em boas defesas de Calaça. Já a Anapolina começou a controlar o jogo e aos 34 minutos matou a partida, com Dé, que decretou a vitória por 3 a 1.

A vitória recoloca a Anapolina na briga por uma vaga na semifinal, com 14 pontos e na 3ª colocação do Grupo A. Na próxima rodada, a Rubra enfrenta o Iporá, no Jonas Duarte. Já o Anápolis se mantém na lanterna do Grupo B, com 7 pontos. O próximo compromisso do Galo é contra o Grêmio Anápolis, também no Jonas Duarte.

Rio Verde e Grêmio Anápolis

Jogando em casa, no estádio Mozart Veloso do Carmo, o Rio Verde continua sem vencer e dessa vez, o Verdão do Sudoeste acabou derrotado pelo Grêmio Anápolis, por 2 a 1. Jefferson Lapaz marcou para os donos da casa. Lucas Cunha e Zé Uilton fizeram para o time anapolino.

A derrota é a 7ª do Rio Verde no Goianão, que permanece com apenas 5 pontos e na lanterna do Grupo A. Na próxima rodada, o Verdão do Sudoeste recebe o Atlético, também no Mozart Veloso do Carmo. Já do lado do Grêmio Anápolis, a vitória deixa a Raposa em situação confortável, que a equipe soma 15 pontos e entra dentro do grupo de classificação para a semifinal.