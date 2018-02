No clássico contra o Atlético, Vila Nova mostra 50 tons de Hemerson Maria

O clássico entre Atlético e Vila Nova, neste domingo (25), às 17 horas, no Serra Dourada, marca a história do técnico Hemerson Maria. O treinador completa 50 jogos no comando do clube colorado e grava seu nome no Onésio Brasileiro Alvarenga. Desde que chegou ao Tigre, em maio de 2017, o treinador conquistou a torcida vilanovense e espera multiplicar o número de jogos...