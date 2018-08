Esporte No Castelão, Tigre quer espantar desconfiança Vila Nova joga diante do Sampaio Corrêa, em São Luís, e busca aproveitar mau momento do rival para se reafirmar na competição nacional

Pressionado após empatar em casa, o Vila Nova busca se recuperar na Série B do Campeonato Brasileiro ao enfrentar o Sampaio Corrêa, nesta terça-feira, às 21h30, no Estádio Castelão, em São Luís. O time colorado precisa de uma vitória para se aproximar do grupo de acesso à elite e chegar embalado para o clássico contra o Goiás, marcado para sábado no Serra Dourada. O...