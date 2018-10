Esporte No Atlético, técnico ensaia mudanças na defesa e meio Alisson e Bruno Santos são cotados para uma eventual modificação para tentar melhorar o rendimento do sistema defensivo

Não é novidade que o técnico do Atlético, Claudio Tencati, não se mostra satisfeito com o rendimento defensivo do time na Série B do Brasileiro. O Dragão é o time mais vazado da competição - 40 gols - e não será surpresa se, no clássico deste sábado (6), o treinador fizer mudanças na defesa. O zagueiro William Alves e os laterais Alisson e Bruno Santos...