Esporte No 2º desafio do giro em SC, Tigre busca G4 Depois de perder terreno no grupo do acesso, equipe enfrenta Criciúma tentando retomar espaço

Para recuperar terreno no grupo de acesso à elite, o Vila Nova visita o Criciúma, neste sábado, às 19 horas, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma. Após revés para o Figueirense, o time colorado busca uma vitória para se reabilitar na Série B do Campeonato Brasileiro e ingressar novamente no G4. Quando o Vila Nova saiu de Goiânia no início da semana, o objetivo do...