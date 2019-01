Esporte Nishikori bate russo na final, leva troféu em Brisbane e encerra jejum Japonês desbanca Daniil Medvedev por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/2, e ganha primeiro título desde fevereiro de 2016

O pesadelo acabou para Kei Nishikori. O tenista japonês encerrou neste domingo um jejum de quase três anos sem troféus, período em que foi vice-campeão por nove vezes seguidas. O 9º colocado do ranking foi campeão do Torneio de Brisbane, na Austrália, ao vencer na final o jovem russo Daniil Medvedev por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/2, em 1h45min. O final...