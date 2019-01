Esporte Nilson Loyola comenta participação na Copa do Mundo e motivos de ter vindo para o Goiás Lateral esquerdo peruano, de 24 anos, chegou à Serrinha com contrato até o fim deste ano

Ainda sem conseguir falar português de forma clara, o lateral esquerdo peruano, Nilson Loyola, foi apresentado pelo Goiás. Tímido, o jogador de 24 anos chegou com contrato até o fim deste ano e com grandes chances de ser titular na equipe ideal de Maurício Barbieri - apenas ele e Jefferson, prata da casa, são as opções para a posição. Mesmo não tendo muita ...