Esporte Nico López marca no último lance e Internacional ganha do Vitória por 3 a 2 Gaúchos vacilam, mas buscam vitória no final da partida

Em um jogo de muitas alternativas, o Internacional bateu o Vitória por 3 a 2, nesta quarta-feira, no estádio Barradão, em Salvador, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O time visitante chegou a abrir dois gols de vantagem, perdeu um pênalti e sofreu o empate, mas buscou a vitória no último lance com o atacante uruguaio Nico López. Com mais uma derrota, o ...