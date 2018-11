Esporte Nico López brilha, Inter supera o Fluminense e assegura terceiro lugar A equipe gaúcha se reabilitou dos dois tropeços consecutivos que o tiraram da luta pelo título brasileiro

Com atuação iluminada de Nico López, o Internacional voltou a vencer no Campeonato Brasileiro neste domingo ao derrotar o Fluminense no Beira-Rio por 2 a 0, se garantir na terceira posição e, assim, confirmar seu lugar na fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores. A equipe gaúcha se reabilitou dos dois tropeços consecutivos que o tiraram da luta pelo t...